Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 декабря 350192 излечившихся
04 декабря
23:25 2021
На сегодняшний день в стране 350192 человека прошли лечение и 9208 умерли от инфекции COVID-19.
На 4 декабря в Молдове подтверждены 366162 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 3656 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9060 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1030 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 134 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).