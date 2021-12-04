На сегодняшний день в стране 350192 человека прошли лечение и 9208 умерли от инфекции COVID-19.

На 4 декабря в Молдове подтверждены 366162 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3656 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9060 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1030 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 134 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).