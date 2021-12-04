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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 декабря 350192 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 декабря 350192 излечившихся
04 декабря
23:25 2021
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На сегодняшний день в стране 350192 человека прошли лечение и 9208 умерли от инфекции COVID-19.    

На 4 декабря в Молдове подтверждены  366162 случая заражения новым коронавирусом.            

В настоящее время 3656 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9060 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1030 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 134 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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