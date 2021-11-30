Лидер ПСРМ Игорь Додон рассказал, о чем говорил с вице-премьером Андреем Спыну на ступеньках парламента – момент, оказавшийся в публичном пространстве, благодаря журналистам. В ходе телепередачи на телеканале Primul în Moldova Додон заявил, что предложил Спыну помочь в переговорах с Россией относительно заключения контракта на покупку природного газа.

«Я предложил поговорить, так как у нас есть опыт. Я сказал, что не будем делать эти дискуссии публичными, но хотя бы послушайте, что мы скажем», – заявил Додон.

Лидер социалистов пояснил, что из-за упрямства и непрофессионализма правительство потратило 100 млн долларов.

«Потеряли 100 млн долларов только потому, что власть не захотела заниматься этой проблемой. Спали, гуляли по заграницам и когда срок истекал, начали звонить Козаку», – подчеркнул Игорь Додон.