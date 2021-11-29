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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 ноября 347118 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 ноября 347118 излечившихся
29 ноября
21:10 2021
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На сегодняшний день в стране 347118 человек прошли лечение и 9090 умерли от инфекции COVID-19.    

На 29 ноября в Молдове подтверждены  363110 случаев заражения новым коронавирусом.            

В настоящее время 4324 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10004 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1491 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 181 в крайне тяжелом состоянии(25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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