На сегодняшний день в стране 347118 человек прошли лечение и 9090 умерли от инфекции COVID-19.

На 29 ноября в Молдове подтверждены 363110 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4324 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10004 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1491 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 181 в крайне тяжелом состоянии(25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).