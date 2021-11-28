На сегодняшний день в стране 346629 человек прошли лечение и 9069 умерли от инфекции COVID-19.

На 28 ноября в Молдове подтверждены 362433 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4341 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 10033 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 186 в крайне тяжелом состоянии(36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).