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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 ноября 346629 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 ноября 346629 излечившихся
28 ноября
20:40 2021
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На сегодняшний день в стране 346629 человек прошли лечение и 9069 умерли от инфекции COVID-19.    

На 28 ноября в Молдове подтверждены  362433 случая заражения новым коронавирусом.            

В настоящее время 4341 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 10033 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 186 в крайне тяжелом состоянии(36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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