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Газета "Кишиневские новости"

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У министра Герчу нет ясного ответа на вопрос фермеров о компенсациях

У министра Герчу нет ясного ответа на вопрос фермеров о компенсациях
26 ноября
23:00 2021
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Фермеры, которые понесли убытки из-за непогоды, не получат компенсаций. Об этом говорил министр сельского хозяйства Виорел Герчу в ходе пресс-конференции. На вопрос о сроках выделения помощи Герчу посетовал, что этот вопрос ему адресуют чересчур часто.

«Четкого ответа у нас сейчас нет, но в будущем мы поставим ударение на продвижение страхования сельхозкультур и это будет ответственность страховых компаний, а не нагрузка на бюджет», – заявил Герчу.

Уточним, что из-за природных бедствий в 2021 году фермеры понесли убытки на 50 млн леев.

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