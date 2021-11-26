Фермеры, которые понесли убытки из-за непогоды, не получат компенсаций. Об этом говорил министр сельского хозяйства Виорел Герчу в ходе пресс-конференции. На вопрос о сроках выделения помощи Герчу посетовал, что этот вопрос ему адресуют чересчур часто.

«Четкого ответа у нас сейчас нет, но в будущем мы поставим ударение на продвижение страхования сельхозкультур и это будет ответственность страховых компаний, а не нагрузка на бюджет», – заявил Герчу.

Уточним, что из-за природных бедствий в 2021 году фермеры понесли убытки на 50 млн леев.