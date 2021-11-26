Нынешней осенью было засеяно только 200 тыс. га пшеницы, на 100 тыс. меньше, чем обычно. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства Виорел Герчу.

«К сожалению, было засеяно 200 тыс. га в сравнении с 300 тыс. га как это происходит обычно. Случилось это из-за недостатка влаги, поэтому озимые плохого качества, возможно придется пересеивать. По этим причинам Минсельхоз продолжит интенсивные дискуссии с донорами, с Минфином, чтобы выявить финансовые ресурсы для привлечения инвестиций в реабилитацию ирригационных систем», – заявил министр.

Напомним, что в 2021 г. Молдова получила рекордный урожай в 1,5 млн тонн.