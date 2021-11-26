Правительство не в состоянии остановить рост цен на хлеб. Об этом заявил министр сельского хозяйства Виорел Герчу. Чиновник в ходе пресс-конференции пояснил, что формирование цен не входит в его компетенцию.

«Министерство сельского хозяйства не может вмешиваться в формирование цен. Министерство вмешивается посредством инструментов, механизмов, чтобы упростить развитие сектора, чтобы он модернизировался, стал более конкурентным. Предлагаем привлекать новые инвестиции, что позволит производить продукцию, востребованную на местных и внешних рынках», – теоретизировал министр ПДС.

Напомним, что в начале недели самый крупный хлебозавод на севере республики объявил о повышении цены на хлеб на 1 лей.