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Газета "Кишиневские новости"

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Глава Минсельхоза признал, что рост цен на хлеб продолжится

Глава Минсельхоза признал, что рост цен на хлеб продолжится
26 ноября
23:00 2021
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Правительство не в состоянии остановить рост цен на хлеб. Об этом заявил министр сельского хозяйства Виорел Герчу. Чиновник в ходе пресс-конференции пояснил, что формирование цен не входит в его компетенцию.

«Министерство сельского хозяйства не может вмешиваться в формирование цен. Министерство вмешивается посредством инструментов, механизмов, чтобы упростить развитие сектора, чтобы он модернизировался, стал более конкурентным. Предлагаем привлекать новые инвестиции, что позволит производить продукцию, востребованную на местных и внешних рынках», – теоретизировал министр ПДС.

Напомним, что в начале недели самый крупный хлебозавод на севере республики объявил о повышении цены на хлеб на 1 лей.

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