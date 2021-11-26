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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 ноября 345226 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 ноября 345226 излечившихся
26 ноября
22:55 2021
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На сегодняшний день в стране 345226 человек прошли лечение и 9022 умерли от инфекции COVID-19.    

На 26 ноября в Молдове подтверждены  361828 случаев заражения новым коронавирусом.            

В настоящее время 4639 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10293 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1582 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 181 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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