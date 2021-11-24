В Молдове адвокаты и нотариусы будут платить больше налогов
24 ноября
21:35 2021
Правительство ПДС увеличило размер сборов, которые предстоит оплачивать в бюджет социального страхования для свободных профессий в сфере юстиции. В будущем году взносы в соцстрах для этих категорий вырастут на 3 тыс. леев.
Согласно закону о бюджете соцстрахования на 2022 год, одобренном правительством, годовой сбор для адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей составит 27 481 леев.
В нынешнем году размер данного взноса в соцстрах составлял 24 255 леев.