Правительство ПДС увеличило размер сборов, которые предстоит оплачивать в бюджет социального страхования для свободных профессий в сфере юстиции. В будущем году взносы в соцстрах для этих категорий вырастут на 3 тыс. леев.

Согласно закону о бюджете соцстрахования на 2022 год, одобренном правительством, годовой сбор для адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей составит 27 481 леев.

В нынешнем году размер данного взноса в соцстрах составлял 24 255 леев.