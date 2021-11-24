Хлебобулочная продукция в Бельцах с 24 ноября подорожала на 1 лей. Причиной роста цен на хлебокомбинате назвали удорожание сырья и природного газа, сообщает телеканал БТВ.

Директор хлебозавода в Бельцах Сергей Грама заявил, что рост цен затрагивает всю гамму продукции.

«На рост стоимости продукции повлияло удорожание муки, зерна, масла, картона, бумаги и других важных составляющих в производстве хлеба. Ну и, конечно, основными факторами также стали высокая цена на газ и топливо», – сказал Сергей Грама.

Напомним, ранее бельцкий хлебокомбинат поднял расценки на два вида хлеба: батон и утренний. Хлеб подорожал на 25 банов или 5,5%. В настоящее время завод производит более 150 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий.