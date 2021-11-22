Депутат ПДС Мария Гонца запугивала наблюдателя организации Promo-LEX во время местных выборов в с. Сэлинешть Фалештского района. Об этом сообщил директор программ Pormo-LEX Николае Панфил, который назвал этот факт достойным сожаления.

«По имеющейся информации речь идет о депутате, которая находилась в населенном пункте и которая неоднократно в течение дня агрессивно обращалась к нашему наблюдателю. (…) Депутат Мария Гонца находилась в селе в соответствующий день вместе с другими представителями ПДС и не исключаю, что в данной ситуации имело место вмешательство и других представителей ПДС, но ее появление очень ощущалось», – заявил Панфил.

Он отметил, что данный инцидент получил развитие: наблюдателю позвонили с неизвестного номера телефона и угрожали уволить, если «она не будет внимательна, что пишет в отчете».

«Позвонили наблюдателю и дали понять, что мы знаем, где ты работаешь, будь внимательна, что пишешь в отчете, потому что могут быть определенные последствия», – сказал Панфил.

Он также пообещал, что организация Pormo-LEX будет отслеживать развитие ситуации: начнут ли власти проверку по данному случаю.

«Я посоветовал наблюдателю обратиться в полицию. Не могу сделать это вместо нее, но если она это сделает, мы будем рядом и предоставим всю информацию», – сказал Панфил.