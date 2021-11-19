Бюджет аппарата президента Молдовы в 2022 году вырос на 3 млн леев
19 ноября
20:45 2021
Правительство одобрило проект бюджета на 2022 г. Согласно документу, администрации президента выделяют 32,5 млн леев. Напомним, что в нынешнем году сумма составляет 29,7 млн леев.
Во время избирательной компании 2020 года Майя Санду представила первые 10 обещаний, которые собиралась реализовать, став главой государства. Первым действием должно было стать сокращение расходов на администрацию президента.
«В стране, где большинство людей живут бедно, ответственный президент не может жить в роскоши. Я предложу сократить расходы. Сниму забор у здания президента и буду ближе к народу», – заявляла Санду в ноябре 2020 года.