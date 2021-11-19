Правительство одобрило проект бюджета на 2022 г. Согласно документу, администрации президента выделяют 32,5 млн леев. Напомним, что в нынешнем году сумма составляет 29,7 млн леев.

Во время избирательной компании 2020 года Майя Санду представила первые 10 обещаний, которые собиралась реализовать, став главой государства. Первым действием должно было стать сокращение расходов на администрацию президента.

«В стране, где большинство людей живут бедно, ответственный президент не может жить в роскоши. Я предложу сократить расходы. Сниму забор у здания президента и буду ближе к народу», – заявляла Санду в ноябре 2020 года.