В законопроекте бюджета на будущий год не предусмотрены подобного рода расходы.

Напомним, что в парламенте прошлого созыва в первом чтении по инициативе ПСРМ был проголосован закон об увеличении зарплаты медиков на 40%. До второго чтения законопроект не дошел, так как Майя Санду распустила парламент.

Депутаты ПСРМ предложили уже в нынешнем парламенте вернуться к данном закону, однако большинство ПДС отказалось.

Повышение на 40% стало бы последним этапом процесса удвоения зарплат, которое инициировал Игорь Додон в бытность президентом страны. В ходе первых двух этапов выплаты медикам были увеличены на 30% и 40%.