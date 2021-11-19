Пятница, 19 ноября 2021, 01:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове зарплаты медиков не будут увеличены в 2022 году

В Молдове зарплаты медиков не будут увеличены в 2022 году
19 ноября
20:45 2021
Версия для печати

В законопроекте бюджета на будущий год не предусмотрены подобного рода расходы.

Напомним, что в парламенте прошлого созыва в первом чтении по инициативе ПСРМ был проголосован закон об увеличении зарплаты медиков на 40%. До второго чтения законопроект не дошел, так как Майя Санду распустила парламент.

Депутаты ПСРМ предложили уже в нынешнем парламенте вернуться к данном закону, однако большинство ПДС отказалось.

Повышение на 40% стало бы последним этапом процесса удвоения зарплат, которое инициировал Игорь Додон в бытность президентом страны. В ходе первых двух этапов выплаты медикам были увеличены на 30% и 40%.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,66–0,04%
EUR19,94–0,79%
GBP23,75–0,45%
UAH0,66–0,33%
RON4,03–0,75%
RUB0,24–0,51%

Курсы валют в MDL на 19.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд