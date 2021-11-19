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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове тариф на природный газ может вырасти до 13 леев

В Молдове тариф на природный газ может вырасти до 13 леев
19 ноября
14:25 2021
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Moldovagaz может потребовать нового увеличения тарифа, который превысит 13 леев за кубометр.

Тариф на природный газ может в следующем году перевалить за 13 леев за кубометр. Глава предприятия Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что поставщик потребует нового увеличения уже в декабре, если Национальное агентство по регулированию в энергетике одобрит цену ниже нынешних 11,08 леев

Чебан заявил, что в январе стоимость природного газа увеличится, если НАРЭ установит новый тариф в районе 8 леев, тогда Moldovagaz не сможет покрывать разницу в цене.

«Мы заложили цену в 10,26 без НДС на 14 месяцев, чтобы не менять тариф каждый месяц. Подход Агентства предполагает, что мы в январе должны получить тариф свыше 12 леев без НДС», – отметил Чебан.

Отметим, что НАРЭ предлагает в декабре снизить тариф на природный газ на 2 леев за кубометр.

Напомним, что с 1 ноября в Молдове действует тариф для потребителей природного газа в размере 10,26 леев без НДС. Прежняя цена составляла 4,3 лея.

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