На сегодняшний день в стране 336459 человек прошли лечение и 8661 умер от инфекции COVID-19.

На 17 ноября в Молдове подтверждены 355646 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6330 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11574 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2243 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 278 в крайне тяжелом состоянии(29 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).