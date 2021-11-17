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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 ноября 336459 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 ноября 336459 излечившихся
17 ноября
21:45 2021
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На сегодняшний день в стране 336459 человек прошли лечение и 8661 умер от инфекции COVID-19.    

На 17 ноября в Молдове подтверждены  355646 случаев заражения новым коронавирусом.        

В настоящее время 6330 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11574 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2243 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 278 в крайне тяжелом состоянии(29 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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