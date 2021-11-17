В Молдове будет создана Государственная социальная инспекция с целью проверки лиц, получающих социальное пособие. Сотрудники получат право контролировать имущество соискателей пособий и решать имеют ли они право на получение компенсаций, а также налагать штрафы. Соответствующую инициативу зарегистрировали депутаты ПДС Дориан Истратий и Дан Перчун. Премьер Наталья Гаврилица заявила, что данный законопроект будет способствовать проведению более тщательного контроля над расходованием общественных финансов.

«Мы тратим значительные суммы для того, чтобы помочь социально уязвимым слоям и людям с низкими доходами. В то же время мы знаем о недовольстве тем, как распределяется социальная помощь. Важно увеличить пособие, но в то же время должна быть ответственность», – заявила Наталья Гаврилица.

Согласно документу, инспекция будет подчиняться министерству труда и социальной защиты. Для внедрения проекта необходимо выделить из госбюджета 1,1 млн леев.

Инициатива ПДС предусматривает и ряд изменений в административный кодекс, которые позволят инспекторам штрафовать граждан, которые, по их мнению, неоправданно получают социальное пособие. Так, за недостоверную информацию при получении пособия будет грозить штраф до 2500 леев. За непредоставление информации о смене места жительства получателя пособия штраф составит 1500.