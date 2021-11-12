Пятница, 12 ноября 2021, 20:21

Газета "Кишиневские новости"

PDF

Назад на главную Подписаться на RSS

№40

12 ноября
11:10 2021
Версия для печати Поделиться

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,65+0,68%
EUR20,19+0,64%
GBP23,63+0,89%
UAH0,67+0,35%
RON4,08+0,58%
RUB0,24–1,01%

Курсы валют в MDL на 12.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд