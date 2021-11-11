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Газета "Кишиневские новости"

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Премьер Молдовы считает успехом властей… увольнение 355 чиновников

Премьер Молдовы считает успехом властей… увольнение 355 чиновников
11 ноября
18:40 2021
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355 человек остались без работы после того как было назначено правительство ПДС во главе с Натальей Гаврилица. Глава кабмина называет это успехом. В отчете о деятельности за первые 100 дней она похваляется, что за «три месяца правительство очистилось от скомпрометированных людей, вынудило уволиться 355 чиновников из министерств, агентств и госпредприятий».

В то же время Гаврилица пожаловалась, что правительство не справляется с проблемами из-за дефицита компетентных кадров. Люди не хотят трудиться в правительстве, сказала премьер.

«Мы сталкиваемся с большим числом отказов занять определенные вакантные должности», – заявила Гаврилица.

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