355 человек остались без работы после того как было назначено правительство ПДС во главе с Натальей Гаврилица. Глава кабмина называет это успехом. В отчете о деятельности за первые 100 дней она похваляется, что за «три месяца правительство очистилось от скомпрометированных людей, вынудило уволиться 355 чиновников из министерств, агентств и госпредприятий».

В то же время Гаврилица пожаловалась, что правительство не справляется с проблемами из-за дефицита компетентных кадров. Люди не хотят трудиться в правительстве, сказала премьер.

«Мы сталкиваемся с большим числом отказов занять определенные вакантные должности», – заявила Гаврилица.