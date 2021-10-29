Правительство РМ ужесточает наказание на любителей быстрой езды. МВД выступило с инициативой о лишении на определенный период времени водительских прав для тех, кто превышает скоростной режим. Также согласно поправкам в законодательство, увеличатся и штрафы для данного вида правонарушения.

Так, превышение скорости на 40-60 км/ч будет наказываться штрафом до 1800 леев, 5 пунктами и лишением прав до 45 дней. При повторном нарушении штраф вырастает до 7500 леев, а срок лишения прав до 120 дней.

Новые правила могут вступить в силу с января 2022 года.