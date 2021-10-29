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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове водителей-лихачей будут лишать прав

В Молдове водителей-лихачей будут лишать прав
29 октября
22:40 2021
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Правительство РМ ужесточает наказание на любителей быстрой езды. МВД выступило с инициативой о лишении на определенный период времени водительских прав для тех, кто превышает скоростной режим. Также согласно поправкам в законодательство, увеличатся и штрафы для данного вида правонарушения.

Так, превышение скорости на 40-60 км/ч будет наказываться штрафом до 1800 леев, 5 пунктами и лишением прав до 45 дней. При повторном нарушении штраф вырастает до 7500 леев, а срок лишения прав до 120 дней.

Новые правила могут вступить в силу с января 2022 года.

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