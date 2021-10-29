Ассоциация MĂR, представляющие интересы представителей отелей, ресторанов и кафе (HoReCa), выражает озабоченность отсутствие мер поддержки данной сферы, которая в результате новых ограничений вынуждена будет приостановить свою деятельность, что приведет к увеличению убытков. Об этом представители ассоциации сообщили в социальной сети.

«Продолжаем призывать власти компенсировать ограничительные меры поддержкой бизнеса. Бизнес умирает!» – говорится в сообщении.

Напомним, что с 8 ноября запрещено проведение, свадеб, крестин, праздничных мероприятий частного характера. Решение принято Национальной комиссией по чрезвычайным положениям в здравоохранении.