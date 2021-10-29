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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы довели отели и рестораны до банкротств

Власти Молдовы довели отели и рестораны до банкротств
29 октября
22:25 2021
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Ассоциация MĂR, представляющие интересы представителей отелей, ресторанов и кафе (HoReCa), выражает озабоченность отсутствие мер поддержки данной сферы, которая в результате новых ограничений вынуждена будет приостановить свою деятельность, что приведет к увеличению убытков. Об этом представители ассоциации сообщили в социальной сети.

«Продолжаем призывать власти компенсировать ограничительные меры поддержкой бизнеса. Бизнес умирает!» – говорится в сообщении.

Напомним, что с 8 ноября запрещено проведение, свадеб, крестин, праздничных мероприятий частного характера. Решение принято Национальной комиссией по чрезвычайным положениям в здравоохранении.

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