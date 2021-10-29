Следователем Следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела в отношении Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые обвиняются в руководстве и участии в международном преступном сообществе и выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с бывшим председателем Демократической партии Молдовы, бывшим депутатом двух созывов парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов.

Для реализации задуманного они привлекли молдавского политика, гражданина Российской Федерации Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Республике Молдова, фактических владельцев ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Указанные лица во взаимодействии с директором казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк».

Следователем Следственного департамента МВД России Владимиру Плахотнюку, Вячеславу Платону и Ренато Усатому было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210, частью 3 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации. Их обвиняют в руководстве и участии в международном преступном сообществе и совершении незаконных валютных операций с нерезидентами.

Тверским районным судом г. Москвы в отношении указанных лиц заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты скрылись от правоохранительных органов Российской Федерации и были объявлены в международный розыск.

Следственный департамент МВД России через Генпрокуратуру России обратился с запросами об экстрадиции обвиняемых Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого, которые являются гражданами как Российской Федерации, так и Республики Молдова.

Генеральной прокуратурой Республики Молдова отказано в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены.

Уголовное преследование Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого продолжается, российскими правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия в рамках международного розыска указанных лиц.

В случае экстрадиции обвиняемых, в соответствии с санкциями статей Уголовного кодекса Российской Федерации им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Как сообщалось ранее, Следственным департаментом МВД России завершено расследование пяти уголовных дел в отношении обвиняемых в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 173 млрд рублей.

Приговорами Тверского и Пресненского районных судов города Москвы Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву и Елене Платон, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и общего режимов и конфискацией имущества. Приговоры вступили в законную силу.

Уголовные дела в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Олега Власова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой рассматриваются по существу в Тверском и Преображенском районных судах города Москвы.

Расследование иных эпизодов противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается.