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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 29 октября 311818 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 29 октября 311818 излечившихся
29 октября
10:20 2021
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На сегодняшний день в стране 311818 человек прошли лечение и 7665 умерли от инфекции COVID-19.    

На утро 29 октября в Молдове подтверждены  334287 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 9995 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14966 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2764 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 250 в крайне тяжелом состоянии(28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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