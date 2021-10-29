На сегодняшний день в стране 311818 человек прошли лечение и 7665 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 29 октября в Молдове подтверждены 334287 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9995 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14966 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2764 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 250 в крайне тяжелом состоянии(28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).