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Газета "Кишиневские новости"

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Премьера Молдовы требуют вызвать в парламент для отчета о цене на газ

Премьера Молдовы требуют вызвать в парламент для отчета о цене на газ
28 октября
13:06 2021
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Блок коммунистов и социалистов требует заслушать премьера Наталью Гаврилица в парламенте относительно цены на природный газ из альтернативных источников.

«Требуем проведения слушаний с участием премьера Натальи Гаврилицы относительно цены газа из альтернативных участников, предоставления информации, которую она обещала на прошлом заседании», – заявила депутат Елена Боднаренко.

Однако большинство ПДС традиционно не поддержало предложение оппозиции.

Напомним, что за последние три дня правительство закупало газ из альтернативных источников, однако власти отказываются сообщать цену закупок.

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