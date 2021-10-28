Блок коммунистов и социалистов требует заслушать премьера Наталью Гаврилица в парламенте относительно цены на природный газ из альтернативных источников.

«Требуем проведения слушаний с участием премьера Натальи Гаврилицы относительно цены газа из альтернативных участников, предоставления информации, которую она обещала на прошлом заседании», – заявила депутат Елена Боднаренко.

Однако большинство ПДС традиционно не поддержало предложение оппозиции.

Напомним, что за последние три дня правительство закупало газ из альтернативных источников, однако власти отказываются сообщать цену закупок.