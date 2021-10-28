Гражданам запретят приближаться к полицейским ближе, чем на два метра, а также снимать их на видео во время исполнения служебных обязанностей. Соответствующий законопроект был разработан МВД.

Согласно документу, вмешательство в работу полицейского будет считаться приближение к нему менее чем на два места, фото, аудио и видео съемка.

Также запрещается «освещение лица или других частей тела полицейского, который находится при исполнении обязанностей». Также вмешательством будет считается и невыполнение законных требований публичного чиновника с особым статусом.

В настоящее время закон предусматривает, что «никто, кроме вышестоящего и компетентного руководства, не имеет права вмешиваться в профессиональную деятельность чиновника с особым статусом».