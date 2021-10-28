Полицейские, банковские работники, почтовые работники и водители, официанты должны вакцинироваться в обязательном порядке к 1 декабря. Соответствующее решение принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения 26 октября.

«Рекомендуется достижение уровня вакцинации в 95% до 1 декабря 2021 года для следующих категорий работников первой линии, для которых взаимодействие с гражданами представляет высокий риск заражения:

− Сотрудники общественных и частных медико-санитарных учреждений, а также лечебно -восстановительных учреждений,

− Персонал центров размещения детей;

− Персонал центров размещения взрослых;

− Персонал почтовых отделений, который непосредственно взаимодействует с клиентами;

− Персонал банковских отделений;

− сотрудники структур, подчиненных МВД и Таможенной службе;

− сотрудники публичных органов власти – центральных и местных;

− сотрудники Агентства публичных услуг;

− водители/перевозчики пассажиров в сфере авиа и железнодорожных перевозок, таксисты,

− сотрудники сферы HoReCa», – перечисляется в решении комиссии.

В документе комиссии указывается, что решение обязательно для исполнения публичными властями, физическими и юридическими лицами вне зависимости от рода деятельности и юридической формы организации.