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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы запретило проведение свадеб и крестин

Правительство Молдовы запретило проведение свадеб и крестин
28 октября
11:55 2021
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С 8 ноября в Молдове запрещено проведение свадеб и крестин. Соответствующее решение принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения 26 октября.

«С 8 ноября 2021 года пункт 4.5 приложения 2 Решения Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения № 62 от 22 сентября 2021 будет содержать следующее положение: 4.5. приостанавливается проведение частных мероприятий (свадеб, крестин, поминок, праздничных мероприятий)», – говорится в тексте решения.

Также доступ в санатории и пансионаты станет возможным только на основе теста на COVID-19, вне зависимости от статуса вакцинации.

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