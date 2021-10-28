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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы пытаются заключить контракт на поставки газа из России

Власти Молдовы пытаются заключить контракт на поставки газа из России
28 октября
11:55 2021
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Как сообщает gazprom.ru/press вчера, 27 октября, в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера c заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и председателем Правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном.

В сообщении не раскрываются детали переговоров, однако говорится о том, что стороны продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Республику и текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза».

Gazprom.ru/press информирует, что в 2020 году «Газпром» поставил в Молдову 3,05 млрд куб. м газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м). 30 сентября 2021 года ПАО «Газпром» и AО «Молдовагаз» подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы.

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