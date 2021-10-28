На сегодняшний день в стране 310306 человек прошли лечение и 7619 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 28 октября в Молдове подтверждены 332625 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9903 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15069 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3042 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 209 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).