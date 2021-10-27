Парламентариям ПДС, поддержавшим Стамбульскую конвенцию, запрещен допуск к святому Причастию в бельцкой епархии. Такое распоряжение отдал архиепископ Маркел, к которому с подобной просьбой обратились прихожане.

Высокопоставленный священнослужитель считает, что «европейская конвенция», несмотря на хорошие намерения, является опасной, так как под ее покровом скрываются разрушающие идеи.

«К нашему удивлению с опозданием понимаем, что большинство наших депутатов не осознают свои обязанности по отношению к народу, что предусматривает особое отношение и повышенное внимание к подрастающему поколению», – говорится в обращении архиепископа Маркела.

Напомним, что 14 октября голосами ПДС Стамбульская конвенция была ратифицирована, а 20 октября документ промульгировала президент Майя Санду.

Конвенцию раскритиковала парламентская оппозиция в лице Блока коммунистов и социалистов.

Стамбульскую конвенцию не ратифицировали шесть стран-членов Евросоюза: Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия. Шаги по выходу из Конвенции предприняла Польша, мотивируя свои действия попытками ЛГБТ-сообщества навязать всему обществу свои представления о гендере.