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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС попали под ограничения священнослужителей Молдовы

Депутаты ПДС попали под ограничения священнослужителей Молдовы
27 октября
22:40 2021
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Парламентариям ПДС, поддержавшим Стамбульскую конвенцию, запрещен допуск к святому Причастию в бельцкой епархии. Такое распоряжение отдал архиепископ Маркел, к которому с подобной просьбой обратились прихожане.

Высокопоставленный священнослужитель считает, что «европейская конвенция», несмотря на хорошие намерения, является опасной, так как под ее покровом скрываются разрушающие идеи.

«К нашему удивлению с опозданием понимаем, что большинство наших депутатов не осознают свои обязанности по отношению к народу, что предусматривает особое отношение и повышенное внимание к подрастающему поколению», – говорится в обращении архиепископа Маркела.

Напомним, что 14 октября голосами ПДС Стамбульская конвенция была ратифицирована, а 20 октября документ промульгировала президент Майя Санду.

Конвенцию раскритиковала парламентская оппозиция в лице Блока коммунистов и социалистов.

Стамбульскую конвенцию не ратифицировали шесть стран-членов Евросоюза: Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия. Шаги по выходу из Конвенции предприняла Польша, мотивируя свои действия попытками ЛГБТ-сообщества навязать всему обществу свои представления о гендере.

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