На долю нашего народа выпало множество испытаний, и одно из главных – утрата властителями нашей страны веры в Бога, отступление от Церкви, предательство нашей многовековой христианской традиции, написал в соцсетях в ответ на голосование парламентского большинства за ратификацию Стамбульской конвенции лидер социалистов Игорь Додон.

«К счастью, в нашей Церкви есть такие мужественные люди, как архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, который в своей епархии запретил допускать к Святому Причастию тех депутатов парламента, которые проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции. Пусть этим людям будет стыдно приезжать в родные сёла, смотреть в глаза своим родным и близким, заходить в родные дома, в каждом из которых есть красный угол со святыми иконами.

Искренне надеюсь, что такая строгая мера вразумит людей, которые думают лишь о своем благопристойном образе в глазах их западных кураторов», – говорится в сообщении Игоря Додона.

Председатель ПСРМ также поздравил жителей Молдовы с праздником святой Параскевы, и особенно всех тех, кто носит имя этой святой угодницы.

Отметим, что сегодня Православная Церковь отмечает память святой преподобной Параскевы Пятницы, особо почитаемой в Молдове и в Сербии. После захвата турками Белграда мощи этой святой были вывезены в Константинополь в качестве трофея, но в XVII веке молдавский господарь Василий Лупу добился разрешения перенести её мощи в Яссы – древнюю столицу Молдовы, где они пребывают и по сей день.