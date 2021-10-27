Экономист Виорел Гырбу назвал «неуклюжими» переговоры, которые ведут представители Молдовы с Gazprom о подписании нового соглашения о поставках природного газа.

Он выразил удивление решением властей закупать природный газ по высоким ценам из альтернативных источников, заявив, что такой шаг дает сигнал Gazprom о том, что Молдова может позволить себе приобретать газ по рыночной цене.

«Это неуклюжие переговоры с Российской Федерацией, где главный аргумент состоит в том, что мы бедные и нам продают газ на пределе нашей покупательной способности. Однако параллельно мы делаем очень дорогие, даже роскошные закупки», – отметил Гырбу.