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Газета "Кишиневские новости"

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Неуклюжая попытка властей Молдовы «переиграть» Gazprom

Неуклюжая попытка властей Молдовы «переиграть» Gazprom
27 октября
13:15 2021
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Экономист Виорел Гырбу назвал «неуклюжими» переговоры, которые ведут представители Молдовы с Gazprom о подписании нового соглашения о поставках природного газа.

Он выразил удивление решением властей закупать природный газ по высоким ценам из альтернативных источников, заявив, что такой шаг дает сигнал Gazprom о том, что Молдова может позволить себе приобретать газ по рыночной цене.

«Это неуклюжие переговоры с Российской Федерацией, где главный аргумент состоит в том, что мы бедные и нам продают газ на пределе нашей покупательной способности. Однако параллельно мы делаем очень дорогие, даже роскошные закупки», – отметил Гырбу.

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