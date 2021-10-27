На сегодняшний день в стране 308832 человека прошли лечение и 7576 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 27 октября в Молдове подтверждены 330799 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10032 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15669 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2463 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 236 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).