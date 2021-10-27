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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 27 октября 308832 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 27 октября 308832 излечившихся
27 октября
09:20 2021
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На сегодняшний день в стране 308832 человека прошли лечение и 7576 умерли от инфекции COVID-19.    

На утро 27 октября в Молдове подтверждены  330799 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 10032 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15669 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2463 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 236 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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