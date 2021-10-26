Руководство ПСРМ опубликовало пресс-релиз, в котором сделаны пояснения в связи информацией о том, что группа депутатов-социалистов провела в Москве дискуссии на тему обеспечения Республики Молдова природным газом.

В сообщении говорится, что в Москве с рабочим визитом находится делегация ПСРМ, в которую входят депутаты и другие представители руководства партии. В рамках визита делегация ПСРМ встретилась с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации, Специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

«Учитывая огромный риск того, что наши граждане могут пострадать из-за энергетического кризиса, исходя из высших интересов Республики Молдова обеспечить страну природным газом в наилучших условиях для граждан и с учетом молодости и неопытности представителей молдавского правительства, участвующих в переговорах с «Газпромом», делегация ПСРМ попросила Дмитрия Козака содействовать тому, чтобы наше государство получило выгодный контракт с российской компанией.

Однако Дмитрий Козак подчеркнул, что российская сторона «не видит других аргументов для официальной молдавской стороны, кроме того, что природный газ может быть предложен только по рыночным ценам».

ПСРМ и впредь будет стремиться к тому, чтобы отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией были конструктивными, в результате чего выиграли бы граждане обоих государств.

Что касается повышения цены на газ, импортируемый нашей страной, ПСРМ подготовил законопроект, который предусматривает выплату компенсаций гражданам и экономическим агентам, чтобы уменьшить негативное влияние повышения тарифов», – говорится в официальном документе ПСРМ.