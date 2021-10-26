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Газета "Кишиневские новости"

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Премьер Молдовы об ограниченности газопровода Яссы-Унгены-Кишинев

Премьер Молдовы об ограниченности газопровода Яссы-Унгены-Кишинев
26 октября
12:25 2021
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Газпровод Яссы-Унгены-Кишинев не может обеспечить Молдову природным газом в необходимом объеме в зимний период времени. Об этом заявила Наталья Гаврилица в эфире телекомпании PRO TV. Глава кабмина объяснила, что проблема касается не только левого берега Днестра, но и правого.

«Пропускная способность газопровода не обеспечивает газом всю территорию страны в зимний период времени. Есть проблема с поставками газа на правом берегу Днестра. Необходимо его развивать и увеличивать пропускную способность», – заявила Гаврилица.

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