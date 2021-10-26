Вторник, 26 октября 2021, 15:09

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кабмин Молдовы потратил 21млн из бюджета для заправок газом зажигалок

Кабмин Молдовы потратил 21млн из бюджета для заправок газом зажигалок
26 октября
12:25 2021
Версия для печати

Миллион кубов газа – явно недостаточное количество природного газа в условиях, когда суточная потребность в зимнее время cоставляет около 5 млн кубов. Такое мнение высказал экс-вице-премьер-министр Александр Муравский, который привел приблизительные подсчеты сделки по покупке «польского» газа.

«Поскольку премьер не хочет называть цену, то попробуем подумать сами. Один млн кубов – это на заправку зажигалок, поскольку суточная потребность в зимнее время где-то 5 млн кубов. Ладно, пока ещё осень, так что снизим до 3 млн. Какова же может быть цена? Премьер сказала, что около $1000 за 1000 кубов. Значит, смело можете ставить $1100. Вчера на румынской бирже цена была $1115, но будем считать, что поляки не такие жадные и на их бирже газ дешевле. (…) Но это цена на бирже. А ведь «Энергоком» объявил, что хочет газ с доставкой до границы с РМ. Так что накинем еще 100. Итого $1200 за 1000 кубов.  Таким образом купленный нами газ для заправки зажигалок обошёлся казне в $1,2 млн или примерно 21 млн лей», – считает Муравский.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,53+0,27%
EUR20,38+0,39%
GBP24,24+0,72%
UAH0,66+0,10%
RON4,12+0,39%
RUB0,25+0,88%

Курсы валют в MDL на 26.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд