Миллион кубов газа – явно недостаточное количество природного газа в условиях, когда суточная потребность в зимнее время cоставляет около 5 млн кубов. Такое мнение высказал экс-вице-премьер-министр Александр Муравский, который привел приблизительные подсчеты сделки по покупке «польского» газа.

«Поскольку премьер не хочет называть цену, то попробуем подумать сами. Один млн кубов – это на заправку зажигалок, поскольку суточная потребность в зимнее время где-то 5 млн кубов. Ладно, пока ещё осень, так что снизим до 3 млн. Какова же может быть цена? Премьер сказала, что около $1000 за 1000 кубов. Значит, смело можете ставить $1100. Вчера на румынской бирже цена была $1115, но будем считать, что поляки не такие жадные и на их бирже газ дешевле. (…) Но это цена на бирже. А ведь «Энергоком» объявил, что хочет газ с доставкой до границы с РМ. Так что накинем еще 100. Итого $1200 за 1000 кубов. Таким образом купленный нами газ для заправки зажигалок обошёлся казне в $1,2 млн или примерно 21 млн лей», – считает Муравский.