Группа депутатов Парламента от фракции Партии социалистов Республики Молдова во главе с председателем ПСРМ Игорем Додоном находится с рабочим визитом в Москве.

Молдавские парламентарии встретились 25 октября с депутатами Государственной думы Российской Федерации от фракции «Единой России», которая прошла в штаб-квартире российской партии. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между нашими странами, а также взаимодействия по партийной линии.

Кроме того, молдавские депутаты поздравили партию «Единая Россия» по случаю получения конституционного большинства в Государственной Думе Российской Федерации.

В завершение встречи молдавские депутаты передали приглашение представителям правящей в РФ партии для участия в съезде ПСРМ 18 декабря 2021 года.

В Москве у делегации ПСРМ запланированы и другие рабочие встречи.