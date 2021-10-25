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Газета "Кишиневские новости"

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Прогноз эксперта: Молдова с 1 ноября может остаться без газа

Прогноз эксперта: Молдова с 1 ноября может остаться без газа
25 октября
20:30 2021
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“Газпром” может прекратить поставки газа Молдове уже с 1 ноября, а не с 1 декабря. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Он считает, что политики Молдовы пошли по пути Прибалтики и Украины: “поливают Россию грязью, называет “агрессором” и т. д.”.  

«Поэтому с чего бы России и “Газпрому” идти навстречу Молдове? Это стандартная европейская цена, сейчас там реально такие цены… Да, сейчас это высокая цена. Но это же формула ценообразования, а не фиксированная цена на 10 лет вперёд. Молдова должна сделать выбор», – заключил Юшков.

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