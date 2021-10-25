Делегации партии социалистов Молдовы не удалось на встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком побудить Москву пойти на уступки по поставкам российского газа в Молдову, убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители не было предоставлено, рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече 25 октября.

«Козак по просьбе Партии социалистов Республики Молдовы принял представительную делегацию молдавских социалистов. Целью молдавских социалистов была просьба пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам российского газа в Молдову. Ссылаясь на неопытность и “молодость” нового молдавского правительства, социалисты просили Москву не допустить прекращения поставок газа, чтобы избежать энергетического коллапса и последующей гуманитарной катастрофы в Республике Молдова», – сообщил собеседник агентства.

«Молдавские социалисты не смогли представить никаких убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители для поставок в Молдову», – подчеркнул собеседник агентства.

Россия так сформулировала условия нового долгосрочного контракта: он должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ, при этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ, при этом не одномоментно, а с большой рассрочкой.

Молдавия приобретала “голубое топливо” у “Газпрома” по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц — до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.

Заключение нового долгосрочного контракта между “Газпромом” и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, “весьма сомнительно”, есть риски полного прекращения поставок. “Газпром” готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.