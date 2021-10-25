Лидер ПСРМ, председатель Молдавско-Российского Делового союза Игорь Додон встретился 25 октября в Москве с Евгением Примаковым, руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – Россотрудничество.

Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся социально-гуманитарного сотрудничества между Молдовой и Россией. Подчеркнули необходимость укрепления культурных связей между нашими братскими народами.

Отдельно говорили о более активном содействии русским школам в Республике Молдова, проанализировали адресные программы помощи.