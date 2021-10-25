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Газета "Кишиневские новости"

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Почему кабмин Молдовы держит в тайне цену на альтернативный газ

Почему кабмин Молдовы держит в тайне цену на альтернативный газ
25 октября
15:45 2021
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В ходе пресс-конференции, вице-премьер-министр Андрей Спыну ушел от ответа на вопрос о стоимости, уточнив только, что приобретение голубого топлива из альтернативных источников позволит обеспечить нормальное давление в системе.

«В настоящее время Energocom закупает альтернативный газ и на странице предприятия опубликована информация об этом тендере. Не могу ответить на вопрос о цене, так как я не член комиссии. Закупки, производимые Energocom касаются давления в системе, так как мы до конца октября имеем контракт в Gazprom. Закупка, которая осуществляется в эти дни, касается только давления», – сказал Спыну.

Он ушел от ответа на вопрос по какой цене Молдова будет приобретать газ после 1 ноября. Уточним, что правительство ПДС уже выделило из бюджета 1,7 млрд леев на приобретение газа.

В нынешнем году контракт с «Газпром» был продлен лишь до конца октября. Если правительство не сумеет заключить новое соглашение с РФ, поставки природного газа будут прекращены.

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