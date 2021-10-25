Намерение правящей партии ввести парламентский контроль над Teleradio Moldova не добавит ей независимости, а напротив – приведет к появлению «двух хозяев», считает исполнительный директор организации APEL Ион Бундуки. Журналист заявил, что поправки в закон приведут к появлению политического контроля над Советом по аудиовизуалу и общественной телерадиокомпанией, как это было до 2018 года, когда вступил в силу нынешний Кодекс.

«Совет должен заниматься только тем, что говорит закон и точка. Мы считаем, что в случае, если Teleradio Moldova переходит под парламентский контроль, то он получается двойным. За нарушение закона санкционирует Совет, а за невыполнение годового плана – санкционирует парламент. Насколько это оправданно – иметь двух хозяев?» – задается вопросом Бундуки.

Он считает, что предложенные ПДС поправки не будут функциональными, так как размывается ответственность.

Напомним, что ряд НПО выразили обеспокоенность в связи с поправками ПДС к Кодексу об аудиовизуале. Так, если они будут одобрены в окончательном чтении, правящая партия получает возможность менять состав Совета и руководство Teleradio Moldova. Парламентский Блок коммунистов и социалистов называют данную инициативу возвратом к цензуре.