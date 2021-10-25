Понедельник, 25 октября 2021, 19:47

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Правящая ПДС вводит для Teleradio Moldova систему «двух хозяев»

Правящая ПДС вводит для Teleradio Moldova систему «двух хозяев»
25 октября
15:45 2021
Версия для печати

Намерение правящей партии ввести парламентский контроль над Teleradio Moldova не добавит ей независимости, а напротив – приведет к появлению «двух хозяев», считает исполнительный директор организации APEL Ион Бундуки. Журналист заявил, что поправки в закон приведут к появлению политического контроля над Советом по аудиовизуалу и общественной телерадиокомпанией, как это было до 2018 года, когда вступил в силу нынешний Кодекс.

«Совет должен заниматься только тем, что говорит закон и точка. Мы считаем, что в случае, если Teleradio Moldova переходит под парламентский контроль, то он получается двойным. За нарушение закона санкционирует Совет, а за невыполнение годового плана – санкционирует парламент. Насколько это оправданно – иметь двух хозяев?» – задается вопросом Бундуки.

Он считает, что предложенные ПДС поправки не будут функциональными, так как размывается ответственность.

Напомним, что ряд НПО выразили обеспокоенность в связи с поправками ПДС к Кодексу об аудиовизуале. Так, если они будут одобрены в окончательном чтении, правящая партия получает возможность менять состав Совета и руководство Teleradio Moldova. Парламентский Блок коммунистов и социалистов называют данную инициативу возвратом к цензуре.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,45–0,02%
EUR20,27–0,29%
GBP24,03+0,02%
UAH0,66–0,54%
RON4,10–0,33%
RUB0,25+0,52%

Курсы валют в MDL на 25.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд