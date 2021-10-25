Завершающая неделя октября в Молдове началась с плохих новостей для водителей. Сжиженный газ подорожал до 13,39 леев. Также Национальное агентство по регламентированию в энергетике объявило о новых ценовых уровнях на бензин и дизтопливо: с 26 октября они будут стоить 21.65 леев и 18,69 леев, соответственно.

Напомним, что после того ПДС изменило законодательство о нефтепродуктах, топливо повышается в цене ежедневно.