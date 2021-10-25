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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове текущая неделя началась с нового подорожания на топливо

В Молдове текущая неделя началась с нового подорожания на топливо
25 октября
14:10 2021
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Завершающая неделя октября в Молдове началась с плохих новостей для водителей. Сжиженный газ подорожал до 13,39 леев. Также Национальное агентство по регламентированию в энергетике объявило о новых ценовых уровнях на бензин и дизтопливо: с 26 октября они будут стоить 21.65 леев и 18,69 леев, соответственно.

Напомним, что после того ПДС изменило законодательство о нефтепродуктах, топливо повышается в цене ежедневно.

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