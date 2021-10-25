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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы вводит цензуру СМИ

Правительство Молдовы вводит цензуру СМИ
25 октября
11:45 2021
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По решению правительства, СИБ будет блокировать информации о природном газе, которая является «фальшивой и вредит национальной безопасности».

Чрезвычайная комиссия ввела ограничения относительно информации о природном газе. Согласно решению от 22 октября, «поставщики он-лайн услуг и информации на территории Молдовы обязаны по решению СИБ-а немедленно прекратить трансляцию, хранение информации, удалить ее, если содержание является ложным и вредит национальной безопасности». Также СИБ-у поручено составить и опубликовать список источников информации с ложными статьями, которые вредят национальной безопасности в условиях чрезвычайного положения.

Напомним, что на днях СИБ заблокировал украинский сайт, который сообщал о том, что Кишинев якобы согласился прекратить дело о похищении Николая Чауса, а в обмен на то, что Киев одолжит Молдове газ.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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