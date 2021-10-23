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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 октября 305068 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 октября 305068 излечившихся
23 октября
21:30 2021
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На сегодняшний день в стране 305068 человек прошли лечение и 7459 умерли от инфекции COVID-19.    

На 23 октября в Молдове подтверждены  327094 случая заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 9807 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15752 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2719 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 260 в крайне тяжелом состоянии(25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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