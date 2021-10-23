На сегодняшний день в стране 305068 человек прошли лечение и 7459 умерли от инфекции COVID-19.

На 23 октября в Молдове подтверждены 327094 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9807 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15752 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2719 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 260 в крайне тяжелом состоянии(25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).