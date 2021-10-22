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Газета "Кишиневские новости"

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Додон советует властям отключить тепло в правительстве и у президента

Додон советует властям отключить тепло в правительстве и у президента
22 октября
18:45 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон отреагировал на решение молдавских властей погасить Вечный огонь на мемориале «Вечность». В сообщении, размещенном в социальной сети, экс-президент написал, что такое решение является «позором».

«Нынешняя молдавская власть решила сэкономить газ на священных ценностях для любого нормального гражданина нашей страны.

Лучше бы отключили тепло в здании правительства, парламента, администрации президента», – резонно отметил Игорь Додон.

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