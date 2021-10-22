Председатель ПСРМ Игорь Додон отреагировал на решение молдавских властей погасить Вечный огонь на мемориале «Вечность». В сообщении, размещенном в социальной сети, экс-президент написал, что такое решение является «позором».

«Нынешняя молдавская власть решила сэкономить газ на священных ценностях для любого нормального гражданина нашей страны.

Лучше бы отключили тепло в здании правительства, парламента, администрации президента», – резонно отметил Игорь Додон.