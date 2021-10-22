Лидер социалистов Игорь Додон продолжает рабочую поездку в Москву, где 22 октября провел встречу с первым вице-президентом АО «Газпромбанк» Романом Пановым.

«Обсудили круг вопросов, касающихся взаимодействия наших стран в области экономики, торговли и финансов. Подчеркнул, что Россия – стратегический партнёр Молдовы, поэтому нам нужно приложить усилия для восстановления прежнего уровня взаимодействия.

В этом контексте считаю стратегически важным, чтобы на банковском рынке Республики Молдова появился крупный российский банк. Уверен, что это даст дополнительный импульс для развития молдавско-российских бизнес-связей, повысит конкурентоспособность и качество банковских услуг в Молдове», – написал в сообщении Додон.