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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Россия – стратегический партнёр Молдовы

Игорь Додон: Россия – стратегический партнёр Молдовы
22 октября
17:10 2021
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Лидер социалистов Игорь Додон продолжает рабочую поездку в Москву, где 22 октября провел встречу с первым вице-президентом АО «Газпромбанк» Романом Пановым.

«Обсудили круг вопросов, касающихся взаимодействия наших стран в области экономики, торговли и финансов. Подчеркнул, что Россия – стратегический партнёр Молдовы, поэтому нам нужно приложить усилия для восстановления прежнего уровня взаимодействия. 

В этом контексте считаю стратегически важным, чтобы на банковском рынке Республики Молдова появился крупный российский банк. Уверен, что это даст дополнительный импульс для развития молдавско-российских бизнес-связей, повысит конкурентоспособность и качество банковских услуг в Молдове», – написал в сообщении Додон.

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