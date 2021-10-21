Лидер ПСРМ, председатель Молдавско-российского Делового союза Игорь Додон встретился 21 октября в Москве с Алексеем Репиком, российским общественным деятелем, бизнесменом, основателем и председателем Совета директоров группы компаний «Р Фарм».

Алексей Репик член Общественной палаты РФ и входит в Экономический совет при президенте РФ, является также сопредседателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 1995 года работает в области здравоохранения и фармацевтики. В 2001 году основал российскую фармацевтическую компанию «Р-Фарм», которая сейчас является основным производителем вакцины «Спутник V».

Игорь Додон пояснил, что с «Деловой Россией» у представителей бизнеса Молдовы сложились тесные отношения. Лидеры ДР активно участвовали в молдо-российских экономических форумах, которые прошли в Кишиневе в 2018 и 2019 годах.

«Тогда был достигнут ряд соглашений по развитию экономического партнерства.

В ходе сегодняшней встречи мы договорились расширить сотрудничество. Кроме того, я попросил российских партнеров ускорить поставки на молдавский рынок вакцин против коронавируса.

Отдельно договорились о проведении на взаимной основе ряда бизнес-миссий в Москве и Кишиневе в 2022 году, а также о крупном бизнес-форуме в нашей столице во второй половине следующего года», – сообщил Игорь Додон.