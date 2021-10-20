Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев является действующим, но он не может стать полноценным решением для граждан Молдовы. Об этом заявил глава МИД-а Нику Попеску.

«Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев может поставлять определенные объемы газа. Он позволяет минимизировать риски, которые у Молдовы есть в энергетическом плане. Однако он пока не может стать полноценным решением для граждан Молдовы. Мы должны осознавать, что он может поставлять газ только в центральную часть Молдовы. В стране нет необходимой инфраструктуры для прокачки газа на север и на юг, в обоих направлениях. Нужно учитывать, что у Румынии есть теперь определенные запасы газа. Часть этих резервов может быть закачена в нашу сеть, но в то же время эти запасы недостаточны для покрытия всех нужд Молдовы зимой», – заявил Попеску в интервью RFI Republica Moldova.