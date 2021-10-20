В день 7 августа, когда ПДС пришла к власти, коронавирусом заразились 131 человек, а вчера, 19 октября, инфицированных уже свыше 1700. Такие цифры привел депутат-социалист Владимир Односталко, который напомнил о том, как будучи в оппозиции, лидеры ПДС критиковали предыдущую власть.

«Помните, как эксперты, которые теперь вошли в правительство, говорили, что они знают как правильно поступать, как надо защищать граждан. Они говорили, что власти должны всех бесплатно тестировать. Вот теперь они у власти и что мы видим? Эти же люди заставляют всех платить за тесты – учителей, студентов, госслужащих. В страну поступает бесплатная гуманитарная помощь, однако даже масок бесплатно не раздают», – возмущен Односталко.

Он напомнил о 10 млн евро, которые предоставила на борьбу с коронавирусом Германия, о сотнях тысяч бесплатных масок, выделенных Румынией. Однако распорядиться с умом этой поддержкой властям почему-то не удается.