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Газета "Кишиневские новости"

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Односталко: Как в ПДС после прихода к власти резко поменяли мнение

Односталко: Как в ПДС после прихода к власти резко поменяли мнение
20 октября
15:25 2021
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В день 7 августа, когда ПДС пришла к власти, коронавирусом заразились 131 человек, а вчера, 19 октября, инфицированных уже свыше 1700. Такие цифры привел депутат-социалист Владимир Односталко, который напомнил о том, как будучи в оппозиции, лидеры ПДС критиковали предыдущую власть.

«Помните, как эксперты, которые теперь вошли в правительство, говорили, что они знают как правильно поступать, как надо защищать граждан. Они говорили, что власти должны всех бесплатно тестировать. Вот теперь они у власти и что мы видим? Эти же люди заставляют всех платить за тесты – учителей, студентов, госслужащих. В страну поступает бесплатная гуманитарная помощь, однако даже масок бесплатно не раздают», – возмущен Односталко.

Он напомнил о 10 млн евро, которые предоставила на борьбу с коронавирусом Германия, о сотнях тысяч бесплатных масок, выделенных Румынией. Однако распорядиться с умом этой поддержкой властям почему-то не удается.

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