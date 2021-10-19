Парламент РМ рассмотрит требование об отставке министра юстиции
19 октября
20:25 2021
Парламент рассмотрит в четверг, 21 октября, требование об отставке министра юстиции Серджиу Литвиненко. Постоянное бюро парламента внесло в повестку дня данный вопрос.
Блок коммунистов и социалистов потребовал отставки министра 14 октября, заявив, что в Молдове наблюдается подчинение юстиции политикам.
Подписавшие требование об отставке обвинили Литвиненко в том, что он инициировал ряд законодательных изменений, не скоординировав их с внешними партнерами, в частности с Венецианской комиссией.